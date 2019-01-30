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Лавров прокомментировал производство в США новой ядерной боеголовки 

РИА Новости + ещё 1 5 минут назад
Фото: РИА Новости
Москва уже выражала серьезную озабоченность в связи с намерением США производить новую ядерную боеголовку W76-2, это повышает риск ядерного конфликта, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается объявления о начале производства в Соединенных Штатах новой ядерной боеголовки малой мощности, то напомню, что эта тема уже была включена в прошлогодний обзор политики Вашингтона в ядерной сфере. Уже тогда мы выражали серьезную озабоченность по поводу того, что разработка таких боеприпасов малой мощности понижает порог применения ядерного оружия и, конечно же, повышает риски ядерного конфликта", — сказал Лавров.
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Армия , Оружие , Сергей Лавров , МИД , США
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