Москва уже выражала серьезную озабоченность в связи с намерением США производить новую ядерную боеголовку W76-2, это повышает риск ядерного конфликта, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается объявления о начале производства в Соединенных Штатах новой ядерной боеголовки малой мощности, то напомню, что эта тема уже была включена в прошлогодний обзор политики Вашингтона в ядерной сфере. Уже тогда мы выражали серьезную озабоченность по поводу того, что разработка таких боеприпасов малой мощности понижает порог применения ядерного оружия и, конечно же, повышает риски ядерного конфликта", — сказал Лавров.