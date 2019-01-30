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В Минобороны сочли «арифметическим экспромтом» статью об угрозе Курилам 

РИА Новости + ещё 2 30 минут назад
Фото: РИА Новости
В Минобороны России сочли "арифметическим экспромтом" статью генерала Анатолия Зайцева об угрозе захвата Японией Сахалина и Южных Курил.
"Военный потенциал России на Дальнем Востоке и, прежде всего, боевые возможности Восточного военного округа и Тихоокеанского флота позволяют гарантированно нейтрализовать любые имеющиеся и перспективные угрозы безопасности и территориальной целостности нашей страны", — сказал собеседник РИА Новости в Минобороны РФ, комментируя статью Зайцева в "Военно-промышленном курьере".
Мнение бывшего начальника Генштаба ВС Абхазии Зайцева в военном ведомстве назвали "арифметическим экспромтом", а его самого — "давно утратившим связь с ВС РФ" и "пользующимся сомнительными источниками информации".
"Он слишком далек от реальности и постулатов военной науки, чтобы воспринимать подобные оценки серьезно", — констатировали в Минобороны России.
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Армия , Войска , Политика , Анатолий Зайцев , Министерство обороны , Генштаб , РИА Новости , Япония
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