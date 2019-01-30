Новейшие истребители Су-30 и Су-35 сойдутся в «воздушном бою» в небе Карелии

Карелии стартовали учения, в которых участвуют 20 экипажей оперативно-тактической авиации ЗВО, в том числе на новейших истребителях Су-35С.

Летчикам Су-35С предстоит провести воздушные бои с истребителями Су-30 СМ другой авиабазы, которые выполнят роль противника.

«В ходе первого этапа ЛТУ экипажи боевых самолетов будут приведены в высшую степень боевой готовности, личный состав авиационного полка будет поднят по тревоге в воздухе для вывода авиатехники из-под удара высокоточного оружия условного противника», — сообщили в пресс-службе округа.

В нем также отметили, что на втором этапе учения летчики перелетят на оперативные аэродромы, выполнят дозаправку топливом на земле и в воздухе, отработают вопросы посадки на зараженные участки аэродрома.

Учение продлится в течение четырех дней. В нем принимает участие свыше 50 командиров авиационных полков, эскадрилий, более 500 военнослужащих инженерно-технического, летного состава, свыше 40 единиц вооружения, военной и авиационной техники.

Су-30 — двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой. При этом наличие одного такого самолета давало колоссальное преимущество, а кроме того, позволяло исключить самолет ДРЛО из боевых порядков.

Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения.