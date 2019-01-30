Киев не смог поставить Вашингтону обещанный танк «Оплот»

Украинское госпредприятие «Спецтехэкспорт» и завод имени Малышева заключили мировое соглашение о расторжении договора купли-продажи № STE-4-138-Д/КП-12 и возврате аванса в размере 16,5 миллионов гривен.

Стороны также отказались от начисления пени, штрафов, процентов и других форм взаимных претензий, а судебные издержки возложили на государственный бюджет Украины.

В марте 2018 года сообщалось, что «Завод имени Малышева» поставит в США один танк «Оплот». Поставка должна была быть осуществлена через госпредприятие «Спецтехэкспорт». Договор на поставку был заключен в 2012 году, и спустя семь лет «Завод имени Малышева» признал, что не сможет построить танк, поскольку предприятие переживает процедуру банкротства.