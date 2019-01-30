США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении страны выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Два месяца спустя госсекретарь Майкл Помпео отвел России 60 суток на возвращение к условиям соглашения. Срок истекает 2 февраля 2019 года и пока стороны остаются при своих мнениях. Похоже, что ДРСМД приказал долго жить. «Лента.ру» рассказывает, что в такой ситуации может предпринять Россия.

ДРСМД был подписан Советским Союзом и Соединенными Штатами в декабре 1987 года и стал одним из символов завершения холодной войны. Соглашение запрещало СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки.

В соответствии с ДРСМД Москва уничтожила ракеты средней дальности наземных комплексов РСД-10 «Пионер», Р-12, Р-14 и РК-55 «Рельеф», а также ракеты малой дальности наземных систем «Темп-С» и «Ока». Вашингтон снял с вооружения ракеты средней дальности MGM-31C Pershing II и BGM-109G Gryphon (Tomahawk наземного базирования), а также ракету малой дальности Pershing IA.

Стоит отметить, что ДРСМД был выгоден прежде всего СССР и Европе, и только потом — США, материковая территория которых, за исключением Аляски , с российских (советских) наземных позиций может быть поражена исключительно ракетами большой дальности.

Такой точки зрения придерживается, в частности, бывший начальник (в 1994-1996 годы) Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения Виктор Есин . По его мнению, «эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе у нас пока нет», а если американцы «все-таки начнут разворачивать свои ракеты в Европе, нам ничего не останется, кроме как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара».

Ответом России на выход США из ДРМСД могло бы стать возобновление производства наземных ракет малой и средней дальности.

Самое простое, что могла бы предпринять Россия, — увеличить дальность ракеты 9М729, характеристики которой, по уверениям американской стороны, противоречат действующему соглашению. Минобороны России в ходе брифинга, на котором не присутствовал ни один представитель НАТО , заявило, что дальность 9М729 ограничена 480 километрами. Как отметили в США, доказательство этих характеристик российские военные сводили исключительно к демонстрации пусковой установки и соответствующим образом промаркированных ракет. По мнению заместителя секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности при Госдепартаменте Андреа Томпсон, проблему может решить лишь полная ликвидация Россией ракет 9М729.

С 9М729 есть еще одна формальная проблема. Увеличение дальности ракеты сразу после прекращения действия ДРСМД будет выглядеть как подтверждение правоты Вашингтона, поэтому сомнительно, что Москва в ближайшее время решится анонсировать подобную модификацию. Нельзя забывать и то, что модернизация совсем теряет смысл, если она, как полагают американцы, уже проведена.

Традиционным ответом России на прекращение действия ДРСМД могло бы стать снижение дальности некоторых действующих межконтинентальных баллистических ракет (МБР) или адаптация ряда существующих противокорабельных и авиационных ракет в наземные варианты. К примеру, из первых двух ступеней трехступенчатой ракеты PC-24 «Ярс» в сравнительно короткие сроки можно создать ракету средней дальности. Относительно легко из авиационной крылатой ракеты Х-101, которая способна доставлять боевую часть весом около полтонны на расстояние до 5,5 тысячи километров, разработать наземную версию.

Другим вариантом ответа России на выход США из ДРСМД могло бы стать размещение в Арктике средств поражения, подлетное время которых до американских стратегических объектов составляет менее десяти минут. В качестве ракетного оружия для этих целей можно использовать твердотопливную МБР 15Ж59 «Курьер». Ракета имеет малую длину (11,2 метра) и массу (15 тонн), вследствие чего характеризуется многовариантностью базирования. Оружие испытано четыре раза, а его разработка свернута после подписания в октября 1991 года соглашения СССР и США о прекращении разработки мобильных МБР легкого класса.

Совсем экстремальными выглядят предложения разработать ядерный боеприпас гиперкалибра (более ста мегатонн тротилового эквивалента), который якобы может спровоцировать извержение Йеллоустоунского супервулкана в США. В реальности подобное оружие вряд ли сможет стать причинай геологической катастрофы, а вот его разработка может значительно ухудшить и без того непростую внешнеполитическую ситуацию.

Вместе с тем, как справедливо заметил Есин, наиболее подходящим ответом на действия США могло бы стать наращивание гиперзвуковых вооружений. При этом речь идет не столько об оружии, анонсированном президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года, сколько об усилении ВМФ и ВКС, корабли и самолеты которых способны стать эффективными переносчиками ракетных вооружений. Перспективным вариантом является интенсификация разработки мобильных грунтовых и железнодорожных пусковых установок для перспективных ракет.

В настоящее время США уже ведут работы по созданию ракеты средней дальности, а также признают, что объекты противоракетной обороны (ПРО), разворачиваемые в Румынии и Польше, после переоборудования допускают запуск наступательных ракет вместо оборонительных противоракет.

Учитывая растущий ракетный арсенал Китая, представляющего угрозу для Соединенных Штатов и союзников в Тихом океане, а также высказывание Помпео, увязывающего нарушения ДРСМД с «более широкой картиной российского беззакония на мировом уровне», куда госсекретарь отнес «Грузию, Украину, Сирию, вмешательство в выборы, Скрипаля, а теперь и Керченский пролив», советско-американскому соглашению осталось жить недолго.