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Абэ заявил, что оснащение ВМС Японии легкими авианосцами необходимо для самообороны 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: Reuters
Оснащение ВМС Японии легкими авианосцами необходимо для обеспечения минимального уровня самообороны. Об этом заявил премьер-министр Синдзо Абэ в среду во время дебатов на пленарном заседании нижней палаты парламента.
"Это все находится в пределах минимально необходимой самообороны", — подчеркнул премьер в ответ на вопросы о запланированной правительством переделке вертолетоносца "Идзумо" в авианосец.
По словам Синдзо Абэ, такая мера необходима для обеспечения действий авиации у японских островов и не носит агрессивного характера.
Ранее министр обороны Такэси Ивая также неоднократно заявлял, что оснащение ВМС Японии легкими авианосцами не представляет угрозы другим странам.
Правительство Японии в декабре утвердило новую оборонную программу, которая предусматривает переоборудование двух вертолетоносцев "Идзумо" и "Кага" в авианосцы. Для них будут закуплены в США 18 многоцелевых боевых самолетов короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.
Вертолетоносец "Идзумо" был принят в состав ВМС в 2015 году, "Кага" — в 2017 году. Водоизмещение этих кораблей — 19,5 тыс. тонн, длина — 248 метров. Они способны нести 14 вертолетов, а также доставить к месту операций до 470 военнослужащих. После переделки корабли смогут принимать по 10 боевых самолетов.
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Комментарии
Армия , Оружие , Синдзо Абэ , Япония
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