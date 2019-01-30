Экипажи Су-25СМ «Грач» нанесли ракетно-бомбовый удар по базе «боевиков» в Приморье

Летчики отработали уничтожение укреппункта по заранее известным координатам.

На авиаполигоне ВВО в Приморье летчики ВКС РФ на штурмовиках Су-25СМ «Грач» нанесли ракетно-бомбовый удар по командному пункту «противника».

Экипажи самолетов вылетели с целью уничтожить укрепленный пункт по заранее полученным координатам. Отмечается, что полеты проходили в диапазоне высот от двух до трех тысяч метров, с совершением фигур высшего пилотажа.

Экипажи штурмовиков выполнили боевые пуски неуправляемых авиационных ракет и практическое бомбометание по целям, имитирующим укрепленные позиции командного пункта, огневые точки, легкобронированную технику и живую силу условного противника.

После проведения практических пусков ракет и бомбометания, экипажи отработали противоосколочные маневры, уход из под ответного удара зенитных установок условного противника.

Су-25 — бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».