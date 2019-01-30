Россияне уверены в способности армии защитить страну

Российская армия способна защитить страну в случае реальной военной угрозы со стороны других государств. Такого мнения придерживаются 88% россиян, принявших участие в опросе Левада-центра

При этом возможность подобной войны допускают более половины россиян — 56%, а сомневаются в существовании военной угрозы со стороны других стран или отрицают её 39% опрошенных, сообщает РБК.

Наибольший страх россиян перед войной социологи фиксировали на фоне революции на Украине и конфликта в Донбассе. В январе 2014 года войны опасались 56% россиян, а в январе 2015 года — 68% (рекорд за 18 лет замеров). Затем опасения постоянно снижались.

В январе 2014 года верили в способность армии защитить Россию 60% жителей страны. Затем этот показатель не опускался ниже 80%.

Опрос проводился 13−19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского совершеннолетнего населения. В нём приняли участие 1,6 тыс. респондентов из 136 населённых пунктов 52 регионов РФ.

Ранее News.ru сообщал, что россияне почувствовали ответственность за страну. В 2018 году в этом признались 28% россиян. Годом ранее этот показатель составлял всего 9%. Вместе с тем лишь 10% респондентов верят в то, что они способны изменить ситуацию в стране.