США предупредили о последствиях удара российского «Посейдона»

Российский подводный беспилотник «Посейдон» сможет нанести удар по США из района Бермудского треугольника, в непосредственной близости от восточного побережья Америки. Об этом сообщает «Военно-промышленный курьер».

Издание отмечает, что мишенью ядерного беспилотного аппарата является прибрежная зона, поэтому «пусковая установка» должна находиться на значительном удалении, чтобы создать мощное цунами.

Издание отмечает, что «Посейдон» способен создать R-цунами, «то есть длинную волну, а в целом — машину Судного дня».

По версии издания, целями беспилотника могут стать Норфолк , Нью-Лондон и Кингс-Бей. «Военно-промышленный курьер» считает, что Геологическая служба США зарегистрирует сейсмическую активность в районе Бермуд , но обнаружить цунами ей не удастся. По мере приближения цунами к побережью из-за падения глубины высота волны будет расти.

«Судный день» потопит любой корабль и примется валить города, как костяшки домино. Никакой корабль не успеет за 76 минут выбраться в открытое море», — отмечает издание.

Цунами сможет добраться до базы американских подлодок «Кингс-Бей», не оставив им шанса сбежать в открытое море. В результате эта база будет «нашпигована радиоактивным илом».

Автор статьи отмечает, что из-за «Посейдона» цунами могут смыть Вашингтон. По его мнению, если беспилотник взорвется на дне желоба Пуэрто-Рико, на континенте «начнется Армагеддон», а его население «сменят одноклеточные».

Впервые о новом подводном беспилотнике России рассказал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в прошлом году. «Посейдон» сможет нести на себе ядерный заряд, плыть «на очень большой глубине» и с высокой скоростью перемещаться от континента к континенту.

СМИ писали, что такие аппараты будут способны нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн и развивать скорость до 200 километров в час.

Сообщалось, что его могут применить против авианосцев и кораблей противника, а также против объектов береговой инфраструктуры.