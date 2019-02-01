Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Определился победитель первого конкурса АрМи-2019 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
За два дня участники конкурса преодолели маршрут более 50 километров со штатным оружием в полной экипировке.
Команда Военного института физической культуры победила в первом конкурсе АрМИ-2019 «Саянский марш — 2019», который завершился в центре военно-спортивной подготовки Центрального военного округа «Ергаки» в Красноярском крае.
По итогам двух дней конкурса победу одержала команда военного института физической культуры набрав 8673 балла, второе место заняла команда ЦВО, третьими стали военнослужащие ЮВО.
За два дня военнослужащим предстояло преодолеть маршрут более 50 километров и набором высоты до трех километров со штатным оружием в полной экипировке.
Все команды в тяжелейших условиях выполнили 11 специальных задач: «Поиск пострадавшего в лавине», «Спуск на лыжах по склону в связках», «Стрельба в составе отделения», «Разведка целей», «Подъем пострадавшего по склону», «Подъем по закрепленным судейским перилам в кошках», «Метание гранат на точность», «Планирование маршрута и его преодоление», «Спуск по закрепленной веревке», «Транспортировка пострадавшего», «Ориентирование».
Конкурс «Саянский марш-2019» является единственной зимней дисциплиной Международных армейских игр-2019.
Ранее завершился первый этап всеармейского конкурса «Саянский марш — 2019».
ТК «Звезда»: последние новости
Германия запретила своему военному концерну совместную с Украиной разработку ЗРК Индия готова купить у России партию истребителей Су-30МКИ Эксперт назвал возможный сценарий войны между РФ и Японией на Курилах
Комментарии
Армия
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Арашуковы наворовали невосполнимую сумму
Общество
Чем президент Зеленский плох для России
В мире Статьи
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
ЧП в Черном море: Шесть очагов пожара
Происшествия Пожары
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Генпрокуратура озвучила версии гибели группы Дятлова
Происшествия
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Комик возглавил президентский рейтинг на Украине
Украина В мире
Показаны роскошные интерьеры жилья Арашукова
Происшествия
Отец за сыном: арестован Рауль Арашуков
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение