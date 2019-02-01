Определился победитель первого конкурса АрМи-2019

За два дня участники конкурса преодолели маршрут более 50 километров со штатным оружием в полной экипировке.

Команда Военного института физической культуры победила в первом конкурсе АрМИ-2019 «Саянский марш — 2019», который завершился в центре военно-спортивной подготовки Центрального военного округа «Ергаки» в Красноярском крае.

По итогам двух дней конкурса победу одержала команда военного института физической культуры набрав 8673 балла, второе место заняла команда ЦВО, третьими стали военнослужащие ЮВО.

За два дня военнослужащим предстояло преодолеть маршрут более 50 километров и набором высоты до трех километров со штатным оружием в полной экипировке.

Все команды в тяжелейших условиях выполнили 11 специальных задач: «Поиск пострадавшего в лавине», «Спуск на лыжах по склону в связках», «Стрельба в составе отделения», «Разведка целей», «Подъем пострадавшего по склону», «Подъем по закрепленным судейским перилам в кошках», «Метание гранат на точность», «Планирование маршрута и его преодоление», «Спуск по закрепленной веревке», «Транспортировка пострадавшего», «Ориентирование».

Конкурс «Саянский марш-2019» является единственной зимней дисциплиной Международных армейских игр-2019.

Ранее завершился первый этап всеармейского конкурса «Саянский марш — 2019».