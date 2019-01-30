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В Раде назвали два способа достичь мира на Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Мир на Донбассе возможен при выполнении Минских соглашений и достижении компромисса между сторонами конфликта, заявил депутат Верховной рады, член "Оппозиционной платформы — За Жизнь" Николай Скорик в эфире телеканала NewsOne.
"Мир на Украине можно достичь двумя путями. Первый путь — это выполнение Минских соглашений, которые утверждены решением Совета безопасности ООН. Это не абстрактный документ или какая-то "подковерная" договоренность, а реальный документ, который утвержден наивысшей мировой организацией ООН. С другой стороны, мы должны понимать, что мы должны идти на компромиссы", — подчеркнул парламентарий.
Политик добавил, что основная цель для Киева заключается в достижении мира на Украине и возвращении территорий и людей.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Комментарии2
Армия , Видео , В мире , Николай Скорик , Совбез ООН , ООН , Верховная Рада
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