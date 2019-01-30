России предрекли проигрыш в войне с Японией

Военные возможности Японии на Дальнем Востоке явно превосходят российские, пишет для «Военно-промышленного курьера» доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев

«По материалам открытой печати, на Дальневосточном ТВД (театр военных действий — прим. «Ленты.ру») у нас 25 подводных лодок, 10 боевых кораблей океанской морской зоны и 32 прибрежной. У Японии 66 кораблей, в том числе пять эсминцев-вертолетоносцев со сплошной полетной палубой и ангаром для самолетов типа F-35B, 18 подводных лодок, из них треть — новые. В наличии семь ракетных, восемь десантных, 25 минно-тральных катеров, пять морских танкеров, два корабля управления, два поисково-спасательных судна, один минный заградитель, три БДК и два малых десантных, порядка 180 самолетов и 140 вертолетов», — заявляет эксперт.

По его мнению, один из возможных сценариев российско-японского военного конфликта заключается в том, что «Япония, пользуясь многократным превосходством в личном составе и вооружении, наносит внезапный удар по Сахалину и Южным Курилам».

«США будут в стороне, убеждая Россию не применять ядерное оружие. Китай, скорее всего, займет нейтральную позицию, но возможен вариант требования определенной доли, однозначного отказа Пекина от территориальных претензий к России мы не слышали», — пишет автор.

Согласно Зайцеву, конфликт завершится размещением на оспариваемых территориях американских военных.