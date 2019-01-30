Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Описан сценарий появления американских военных баз на Курилах 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 7 часов назад
По мнению доктора военных наук, бывшего заместителя министра обороны Абхазии генерал-полковника Анатолия Зайцева, в случае начала боевых действий между Россией и Японией на Курилах «уже на следующий день» появятся американские военные базы.
В своей статье для «Военно-промышленного курьера» Зайцев утверждает, что Токио не отказался от экспансионистских амбиций, и «план Великая Япония до Урала» не отменялся, передает РИА «Новости».
После сравнения сил России и Японии в дальневосточном регионе Зайцев пришел к выводу, что превосходство находится на стороне Токио. Автор считает, что, пользуясь этим фактором, Япония может нанести внезапный удар по Сахалину и Южным Курилам.
В этом случае Соединенные Штаты, по версии Зайцева, займут нейтральную позицию, но будут стараться убедить Москву не применять ядерное оружие, а Китай останется в стороне, но, вероятно, будет настаивать на своих территориальных претензиях к России.
В конечном итоге, по мнению автора, Токио учтет интересы Вашингтона, и «уже на следующий день» на Курильских островах появятся американские военные базы.
Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ прокомментировал возможность размещения военных баз США на Курилах.
Напомним, в начале января в Пентагоне заявили, что Вашингтон пока не планирует размещать войска на южных Курилах в случае их передачи Токио.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Катастрофу Ту-22М3 спровоцировало вмешательство извне Российский комплекс разведки «Глаз» опробовали в Сирии Стало известно о пробивающей насквозь российские танки немецкой пушке
Комментарии588
Армия , Азия , Ближний Восток , Видео , Оружие , Политика , Синдзо Абэ , Анатолий Зайцев , Пентагон , РИА Новости , Абхазия , Япония
Читайте также
Видео
Опубликовано видео стрельб корабля РФ в Черном море
Оружие Армия
США начали производство новых ядерных боеголовок
США Азия
Германия заступилась за Россию перед Европой
В мире Политика
Как обманывают россиян и другие события дня
В мире
В США заявили об угрозе нападения со стороны России
США В мире
Порошенко захотел мира с Россией
Украина В мире
Родители не верят в случайность: как сгорел школьник
Происшествия Статьи
Захарова оценила слова Порошенко о мире с Россией
Политика Украина
Украинские националисты заставили чеченцев объясниться
В мире Украина
Названы примеры «вынужденной коррупции» чиновников
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение