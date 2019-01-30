Описан сценарий появления американских военных баз на Курилах

По мнению доктора военных наук, бывшего заместителя министра обороны Абхазии генерал-полковника Анатолия Зайцева , в случае начала боевых действий между Россией Японией на Курилах «уже на следующий день» появятся американские военные базы.

В своей статье для «Военно-промышленного курьера» Зайцев утверждает, что Токио не отказался от экспансионистских амбиций, и «план Великая Япония до Урала» не отменялся, передает РИА «Новости»

После сравнения сил России и Японии в дальневосточном регионе Зайцев пришел к выводу, что превосходство находится на стороне Токио. Автор считает, что, пользуясь этим фактором, Япония может нанести внезапный удар по Сахалину и Южным Курилам.

В этом случае Соединенные Штаты, по версии Зайцева, займут нейтральную позицию, но будут стараться убедить Москву не применять ядерное оружие, а Китай останется в стороне, но, вероятно, будет настаивать на своих территориальных претензиях к России.

В конечном итоге, по мнению автора, Токио учтет интересы Вашингтона, и «уже на следующий день» на Курильских островах появятся американские военные базы.

Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ прокомментировал возможность размещения военных баз США на Курилах.