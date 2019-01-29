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«Второй президент» Венесуэлы поверил в поддержку военных 

Lenta.ru 8 минут назад
Фото: Reuters
Военные в Венесуэле вскоре перейдут на стороны оппозиции. Уверенность в этом выразил в интервью ARD лидер оппозиции, спикер парламента Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны. Его слова приводит Tagesschau.
Он указал, что недовольство происходящим в Венесуэле одинаково как среди мирных граждан, так и среди военных.
«75-80 процентов солдат живут так же, как и остальная часть населения: впроголодь, отчаявшись, заработной платы недостаточно, чтобы прокормить семьи», — пояснил Гуайдо.
Спикер парламента считает, что военные поддерживают оппозицию и скоро выступят на ее стороне. В то же время он признает, что пока страх это сделать слишком велик.
В интервью BBC News Гуайдо также отметил, что власти Венесуэлы задержали 27 сержантов, которые решили показать свое недовольство, передает «Русская служба Би-би-си».
По его словам, в Венесуэле возможна передача власти мирным путем, и для этого в том числе военные должны выступить на его стороне. Лидер оппозиции добавил, что такой переход произойдет при давлении общества, всеобщей мобилизации и поддержке мирового сообщества. В итоге буду организованы свободные выборы.
21 января в Венесуэле начались протесты против действующего президента Николаса Мадуро. 23 января на их фоне Гуайдо провозгласил себя временным главой государства и призвал Мадуро сложить с себя полномочия. В его поддержку высказались США, Канада, ряд латиноамериканских стран, Израиль, а 28 января — Австралия. В то же время Россия, а вместе с ней Белоруссия и Турция и ряд других государств поддержали легитимность действующего президента.
Недавно переизбранный Мадуро заявил, что за попыткой государственного переворота стоят американские политики. Он также отверг ультиматум стран Европы, потребовавших провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать Гуайдо главой государства.
В 2018 году экономический кризис в Венесуэле стал худшим в современной истории. Инфляция достигла 1,3 миллиона процентов в годовом выражении.
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Армия , Латинская Америка , Николас Мадуро , BBC News , Русская служба BBC , Венесуэла
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