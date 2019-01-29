«Второй президент» Венесуэлы поверил в поддержку военных

Военные в Венесуэле вскоре перейдут на стороны оппозиции. Уверенность в этом выразил в интервью ARD лидер оппозиции, спикер парламента Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны. Его слова приводит Tagesschau.

Он указал, что недовольство происходящим в Венесуэле одинаково как среди мирных граждан, так и среди военных.

«75-80 процентов солдат живут так же, как и остальная часть населения: впроголодь, отчаявшись, заработной платы недостаточно, чтобы прокормить семьи», — пояснил Гуайдо.

Спикер парламента считает, что военные поддерживают оппозицию и скоро выступят на ее стороне. В то же время он признает, что пока страх это сделать слишком велик.

По его словам, в Венесуэле возможна передача власти мирным путем, и для этого в том числе военные должны выступить на его стороне. Лидер оппозиции добавил, что такой переход произойдет при давлении общества, всеобщей мобилизации и поддержке мирового сообщества. В итоге буду организованы свободные выборы.

21 января в Венесуэле начались протесты против действующего президента Николаса Мадуро . 23 января на их фоне Гуайдо провозгласил себя временным главой государства и призвал Мадуро сложить с себя полномочия. В его поддержку высказались США, Канада, ряд латиноамериканских стран, Израиль, а 28 января — Австралия. В то же время Россия, а вместе с ней Белоруссия и Турция и ряд других государств поддержали легитимность действующего президента.

Недавно переизбранный Мадуро заявил, что за попыткой государственного переворота стоят американские политики. Он также отверг ультиматум стран Европы, потребовавших провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать Гуайдо главой государства.

В 2018 году экономический кризис в Венесуэле стал худшим в современной истории. Инфляция достигла 1,3 миллиона процентов в годовом выражении.