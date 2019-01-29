В США описали будущее российского «Охотника»

Как заявил американскому журналу эксперт по российской военной авиации Том Купер, «Охотник» является «просто дальнейшим развитием того, что они [русские] делали до сих пор».

Издание отмечает, что завершение разработки самого тяжелого российского БПЛА потребует несколько лет, а для боевой эффективности дрону потребуются высокоточные боеприпасы.

В январе в сети появилась первая фотография «Охотника».

В декабре 2018 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что первый полет «Охотника» состоится весной 2019 года.

В ноябре 2018 года «Охотник» совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода , достигнув скорости 200 километров в час.

Дрон в июле был назван прототипом российского истребителя шестого поколения. Тогда же в США российскую разработку посчитали выдумкой.

В июне 2018-го «Охотник» впервые выкатили под открытое небо.