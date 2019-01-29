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США заявили о начавшейся по вине России гонке вооружений 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС
Гонка вооружений Вашингтона и Москвы на самом деле уже началась. Об этом заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон заявила в интервью Deutsche Welle.
Дипломат ответила на вопрос, ожидает ли американская сторона возобновления такой гонки. По словам Томпсон, она уже началась, потому что «Россия уже поставила на вооружение ракетные системы», нарушающие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Русские явно нарушают соглашение, и именно они начали так называемую гонку вооружений», — сказала заместитель госсекретаря. Она добавила, что ракетные установки угрожают не только американцам, но и европейским партнерам и союзникам США.
Она также заявила, что демонстрация российской крылатой ракеты наземного базирования 9М729, которая, по версии Вашингтона, нарушает ДРСМД, является имитацией, риторикой и пропагандой.
Россия показала иностранным военным атташе ракету 9М729 23 января. Сообщалось, что представители США проигнорировали мероприятие.
16 января США назвали дату выхода из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению. Процесс начнется 2 февраля.
Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.
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Комментарии1
Армия , Оружие , США , Андреа Томпсон , Пентагон , Deutsche Welle , Москва
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