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Системы ударного беспилотника «Охотник» испытают на Су-57 

Российская Газета + ещё 1 27 минут назад
Фото: Популярная механика/youtube.com
Системы новейшего российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата "Охотник" начали испытывать на борту истребителя Су-57. Причина — в задержке летных испытаний самого беспилотника.
Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Он отметил, что на третьем опытном образце Су-57 установили бортовые радиоэлектронные системы "Охотника". Это дает возможность не останавливать действия по другим составным частям опытно-конструкторской работы.
Испытания проходят на Новосибирском авиационном заводе "Сухого". Тестируется связь "борт — борт" между радиоэлектронным оборудованием "Охотника" на Су-57 в полете и оборудованием беспилотного летательного аппарата на полосе завода. Так предварительно прорабатывается возможность по групповому применению новейших беспилотников, прописанная в опытно-конструкторских работах.
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко ранее сообщал, что первый полет "Охотника" должен состоятся весной 2019 года. В ноябре прошлого года "Охотник" даже совершил пробежку по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода. Тогда он разогнался до 200 километров в час.
Напомним, что тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" выполнен по технологии стелс, имеет схему "летающее крыло". Может развивать скорость до одной тысячи километров в час.
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Армия , Оружие , Алексей Криворучко , Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова
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