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Боевая мощь «Терминатора» вырастет на порядок 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бронированная машина поддержки танков "Терминатор-3" на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата" может быть представлена уже в 2019 году. Помимо усиленной защиты, машина получит гораздо более мощное вооружение.
— Несмотря не неплохие характеристики БМПТ "Терминатор-2", боевые возможности машины третьего поколения вырастут на порядок. Усиленное бронирование, комплекс активной защиты, новые ПТУР и дальнобойные 57-миллиметровые пушки — все это сделает новый "Терминатор" неуязвимым для легкого оружия пехоты, для борьбы с которой он и предназначен, — рассказал "Популярной механике" специалист по бронетанковой технике Алексей Хлопотов.
57-миллиметровая артиллерийская "спарка" взамен 30-миллиметровой позволит поражать легкобронированные цели на земле и вертолеты на дистанции до 15 километров, не входя в зону ответного огня. При встрече с танками противника БМПТ сможет воспользоваться управляемыми ракетами. Сочетание огневой мощи и надежной защиты делают "Терминатор" одной из самых грозных боевых машин нашего времени.
Кстати, класс БМПТ — исключительно российское детище, разработка Уралвагонзавода. Ни у одной другой страны таких машин нет — кроме купившего партию российских "Терминаторов" Казахстана.
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Армия , Оружие , Уралвагонзавод , журнал "Популярная механика"
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