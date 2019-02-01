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Су-57 притворился «Охотником» 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Системы российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник» испытываются на истребителе пятого поколения Су-57, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
«На третьем опытном образце Су-57 установлены бортовые радиоэлектронные системы "Охотника", ведется их отработка в полете на этом истребителе. БПЛА полеты не совершает, сроки его первого полета сдвигаются еще с прошлого года», — сказал собеседник.
По его словам, испытания, проходящие в Новосибирске, предполагают тестирование связи «борт-борт» между бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО) «Охотника», установленном на находящийся в полете Су-57, и техникой беспилотника, расположенного на взлетной полосе.
Источник добавил, что отработка систем БПЛА на Су-57 позволяет не останавливать работу над «Охотником».
В январе «Охотник» впервые попал на фотографии.
В декабре 2018 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что первый полет «Охотника» состоится весной 2019 года. В ноябре «Охотник» совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода.
Дрон в июле был назван прототипом российского истребителя шестого поколения. Тогда же в США российскую разработку посчитали выдумкой.
В июне 2018-го «Охотник» впервые выкатили под открытое небо.
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Армия , Оружие , Алексей Криворучко , Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова , ИТАР-ТАСС
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