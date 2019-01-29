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"Паша, мать твою": Россияне о счетчиках на газ
"Паша, мать твою": Россияне о счетчиках на газ

Борисов рассказал, что российский флот за пять лет вырос на 30% 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Морской флот под флагом России увеличился на 30% за последние пять лет. Об этом во вторник сообщил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве РФ.
"За последние семь лет было построено более 150 транспортных морских судов и судов типа "река-море", из них на российских верфях — более 80 единиц. За последние пять лет морской флот под флагом России увеличился на 30%", — сказал Борисов.
По его словам, таких показателей удалось достичь благодаря мерам государственной поддержки судовладельцев и совершенствованием законодательства. "С целью стимулирования судовладельцев к обновлению флота предприняты меры государственной поддержки, в том числе субсидии транспортным компаниям и пароходствам", — отметил Борисов.
Вице-премьер пояснил, что субсидии направлены на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам и на возмещение части затрат на приобретение новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию (так называемый "утилизационный грант"). Также часть субсидий идет на осуществление морских скоростных пассажирских перевозок в Азовском и Черном морях.
Все эти меры, подчеркнул Борисов, способствуют увеличению доли флота российских судоходных компаний в общем объеме перевозок национальных внешнеторговых грузов. Такая задача поставлена в Морской доктрине Российской Федерации.
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Комментарии
Армия , Войска , Юрий Борисов , Морская коллегия
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