Борисов рассказал, что российский флот за пять лет вырос на 30%

"За последние семь лет было построено более 150 транспортных морских судов и судов типа "река-море", из них на российских верфях — более 80 единиц. За последние пять лет морской флот под флагом России увеличился на 30%", — сказал Борисов.

По его словам, таких показателей удалось достичь благодаря мерам государственной поддержки судовладельцев и совершенствованием законодательства. "С целью стимулирования судовладельцев к обновлению флота предприняты меры государственной поддержки, в том числе субсидии транспортным компаниям и пароходствам", — отметил Борисов.

Вице-премьер пояснил, что субсидии направлены на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам и на возмещение части затрат на приобретение новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию (так называемый "утилизационный грант"). Также часть субсидий идет на осуществление морских скоростных пассажирских перевозок в Азовском и Черном морях.

Все эти меры, подчеркнул Борисов, способствуют увеличению доли флота российских судоходных компаний в общем объеме перевозок национальных внешнеторговых грузов. Такая задача поставлена в Морской доктрине Российской Федерации.