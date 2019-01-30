Русский акцент. Каким оружием Венесуэла сможет отбиваться от США

Небольшие, но эффективные

Армия Венесуэлы считается одной из самых мощных в Южной Америке. Согласно докладу "The Military Balance 2018" Международного института стратегических исследований (IISS), численность Вооруженных сил страны — 123 тысячи человек плюс 220 тысяч штыков национального ополчения. Военный бюджет Боливарианской республики, по разным оценкам, — от 2,6 миллиарда до трех миллиардов долларов. Организационно Вооруженные силы Венесуэлы состоят из стратегического командования, Сухопутных войск, Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, национальной гвардии и национального ополчения. Части и соединения дислоцированы на территории восьми военных округов.

Хотя численно и финансово армия Венесуэлы на фоне соседей не кажется особенно выдающейся, по техническому уровню там все хорошо. Во многом это заслуга России . Венесуэла — крупнейший импортер российских вооружений в Западном полушарии. Военно-техническое сотрудничество между двумя государствами строится на основе межправсоглашения, подписанного еще в 2001-м. За 18 лет российские поставки серьезно пополнили венесуэльский арсенал. Еще в 2006-м Боливарианская Республика получила крупную партию автоматов Калашникова АК-103 — около 100 тысяч единиц, полностью заменив ими бельгийские штурмовые винтовки FN FAL, стоявшие на вооружении с середины ХХ века.

Почти вся техника Сухопутных войск Венесуэлы — российского производства. Основу бронетанковых войск составляют 92 танка Т-72Б1В и около 80 французских AMX-30. Боевые машины пехоты представлены 123 единицами российских модернизированных БМП-3М с усиленной бронезащитой, современной системой управления огнем, турбированным двигателем и комплексом активной защиты "Арена-Э". Парк бронетранспортеров включает в себя 114 БТР-80А, а также несколько десятков более возрастных китайских и французских машин.

Армейская авиация располагает десятком ударных Ми-35М2, 16 многоцелевыми Ми-17В5, тремя тяжелыми транспортными Ми-26, а также 40 легкими американскими вертолетами компаний Bell и Sikorsky. Самоходная ствольная артиллерия Сухопутных войск Венесуэлы — это полсотни 152-миллиметровых САУ "Мста-С", реактивная — двадцать четыре 122-миллиметровых РСЗО "Град" и двенадцать 300-миллиметровых РСЗО "Смерч". Среди артиллерии меньших калибров — российские, французские и американские системы.

Главный козырь Военно-воздушных сил страны — 23 российских многоцелевых истребителя Су-30МК2V и 19 возрастных, но все еще грозных американских F-16A. Флот военно-транспортной авиации — "сборная солянка" из американских, китайских, немецких и британских самолетов, всего около 40 единиц. Военно-морские силы страны вооружены достаточно скромно, но для обороны ближней морской зоны вполне достаточно: три ракетных фрегата класса Lupo итальянского производства, две торпедные подводные лодки немецкого проекта 209, а также полтора десятка патрульных артиллерийских кораблей.

По российскому образцу

Самой сильной стороной Вооруженных сил Венесуэлы считается глубоко эшелонированная система противовоздушной обороны. Именно ПВО выступает сдерживающим фактором, способным серьезно остудить "горячие головы" из числа сторонников военного вторжения. Организационно ПВО страны состоит из пяти бригад. Зенитно-ракетные системы дальнего действия представлены двумя дивизионами С-300ВМ (всего восемь батарей, в каждой по три-четыре пусковые установки). Эта ЗРС позволяет эффективно бороться с аэродинамическими целями на дистанциях до 250 километров и на высотах от 25 метров до 30 километров. К ее достоинствам можно отнести РЛС с фазированной антенной решеткой, хорошую защищенность от мер радиоэлектронной борьбы, высокую степень автоматизации. По утверждению разработчика, С-300ВМ эффективна против малозаметных самолетов и даже способна поражать баллистические цели.

Задачи ПВО средней дальности выполняют 12 ЗРК "Бук-М2Э", а также до 24 модернизированных ЗРС С-125 "Печора-2М". Экспортные "Буки" прекрасно зарекомендовали себя в Сирии. Напомним, 14 апреля 2018-го американцы, британцы и французы нанесли по различным объектам, подконтрольным Дамаску, массированный удар крылатыми ракетами. По данным Минобороны России, сирийская ПВО уничтожила 71 боеприпас из 103, причем комплексы "Бук" выпустили 29 ракет, поразивших 24 цели, — отличный результат.

С-125 "Печора-2М" — самая последняя модернизация советского ЗРК-ветерана, хорошо показавшего себя в многочисленных войнах и вооруженных конфликтах второй половины ХХ века на Ближнем Востоке. Система перехватывает аэродинамические цели на дальности до 32 километров и на высоте от 20 метров до 32 километров. Вариант "Печора-2М" выполнен на самоходном шасси, что позволяет расчету сменить позицию сразу после пуска. Важная особенность модернизированного ЗРК — современный комплекс радиотехнической защиты от противорадиолокационных ракет. В 2007-м серийный образец "Печоры-2М" обстреливали такими ракетами на одном из полигонов — ни одна не попала в цель.

Последний рубеж противовоздушной обороны Венесуэлы — 12 зенитно-ракетных комплексов "Тор-М1", а также несколько тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С". Ствольная зенитная артиллерия представлена вооружением российского (советского) и французского производства.

Все шесть бригад ПВО действуют в связке с Объединенным командованием воздушно-космической обороны (входит в ВВС), которое включает в себя шесть развернутых по территориальному признаку групп наблюдения и контроля воздушного пространства, оснащенных китайскими РЛС обнаружения воздушных целей JYL-1 и JY-11B. Последняя выявляет аэродинамические цели на дальности до 300 километров, а ее мобильность существенно повышает выживаемость.