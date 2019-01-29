Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США призывают военных и силы безопасности Венесуэлы признать "переход власти" в стране.
"Мы также призываем сегодня всех военных и силы безопасности Венесуэлы признать мирный, демократический и конституционный переход власти", — сказал он журналистам.
По его словам, этот процесс уже "начался в некоторой степени", отметив, что военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне признал Хуана Гуаидо в качестве президента страны.
"Я призываю все ответственные страны незамедлительно признать временного президента Гуаидо", — подчеркнул Болтон.