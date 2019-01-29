США призвали венесуэльских военных признать «переход власти»

"Мы также призываем сегодня всех военных и силы безопасности Венесуэлы признать мирный, демократический и конституционный переход власти", — сказал он журналистам.

По его словам, этот процесс уже "начался в некоторой степени", отметив, что военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне признал Хуана Гуаидо в качестве президента страны.