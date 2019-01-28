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Yomiuri: США хотят к 2025 году разместить в Японии новую РЛС ПРО 

ТАСС 40 минут назад
Фото: Reuters
США в рамках укрепления системы обороны своей территории от удара межконтинентальных баллистических ракет (МБР) планируют к 2025 году разместить в Японии новый мощную наземную радиолокационную станцию (РЛС). Об этом сообщила газета Yomiuri.
Аналогичный радар планируется также дислоцировать и на Гавайях в 2023 году, чтобы обеспечить более широкую зону покрытия. Отмечается, что подобная система слежения призвана зафиксировать запуск МБР, в том числе с мобильной пусковой установки, и передать информацию о месте старта, траектории и т.д. для дальнейшего перехвата с помощью противоракет в штатах Калифорния и Аляска.
За счет более близкого расположения РЛС к Корейскому полуострову США в первую очередь хотят устранить угрозу ракетного удара со стороны КНДР. Соответствующий пункт о необходимости укрепления систем наблюдения в Азиатско-Тихоокеанском регионе был также ранее внесен в новую Стратегию дальнейшего развития системы ПРО США.
Издание отмечает, что такой мощный радар может оказывать серьезное воздействие на окружающую среду, и поэтому планы Вашингтона, вероятно, столкнутся с критикой местных властей в Японии. Кроме того, к 2023 году японская сторона намерена развернуть в префектурах Ямагути и Акита два американских наземных комплекса ПРО Aegis Ashore. Это также уже вызвало негативную реакцию в префектуральных администрациях.
Новая Стратегия дальнейшего развития американской системы ПРО была представлена 17 января президентом США Дональдом Трампом и опубликована министерством обороны США. В ней, в частности, делается упор на перспективы выведения в космос систем обнаружения ракетных угроз, что с точки зрения Вашингтона, позволит лишить противников США возможности сдерживания их союзников. Также в документе особое внимание уделено планам усовершенствования нынешних возможностей ПРО США для эффективной защиты от потенциальных атак противников с применением гиперзвуковых и крылатых ракет.
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Комментарии
Армия , Оружие , Дональд Трамп , Пентагон , Аляска , США , Япония
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