У российских границ засекли три американских самолета-разведчика

В течение дня три американских самолета-разведчика были замечены вблизи российских границ, сообщил PlaneRadar.

По данным авиационного сервиса, с авиабазы Милденхолл в Британии вылетел Boeing RC-135V, находившийся в воздушном пространстве рядом с Калиниградской областью. Также с базы Сигонелла в Италии вылетел RQ-4B Global Hawk, который курсировал вдоль границы Ленинградской и Псковской областей.

При этом патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, также совершавший полет над Балтикой, был перехвачен российским Су-27. Истребитель приблизился к американскому самолету на безопасное расстояние и вернулся на аэродром, когда P-8A удалился от российских границ.

За последнее время активность западных самолетов-разведчиков у границ России существенно увеличилась. Они проводят полеты и возле западных рубежей, и вблизи Крыма и Краснодарского края.

В ноябре российские пилоты перехватили самолет-разведчик ВВС США. В Вашингтоне действия экипажа Су-27 назвали небезопасными. Россия это заявление опровергла.

Всего за минувший год подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч воздушных объектов. Примерно три тысячи из них — иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи — самолеты-разведчики. Дежурные силы приводились в готовность номер один свыше четырех тысяч раз.