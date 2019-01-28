Пентагон признал отставание в кибербезопасности

Пентагоне рассказали об отставании в сфере кибербезопасности. С докладом управления по испытанию и оценке новых вооружений и военных технологий ознакомился Bloomberg

Несмотря на успешное проведение внутренних учений, в управлении считают, что прогресс недостаточен для отражения возможной угрозы. По словам главы подразделения Роберта Бехлера, автоматизация и искусственный интеллект привносят колоссальные изменения в киберсферу. Он считает, что американские военные пока не готовы в полной мере противостоять новым вызовам.

Кроме того, по его мнению, Пентагону не хватает экспертов в киберсфере. Отмечается также недостаток финансирования обучения специалистов по кибербезопасности.

Как пишет агентство, в докладе, который Бехлер представит в сенате США 29 января, уязвимость кибервойск страны отмечается не в первый раз. В октябре в Счетной палате заявили, что несмотря на то, что о важности кибербезопасности говорится уже не первый год, военные обратили должное внимание на эту сферу только недавно.