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Пентагон признал отставание в кибербезопасности 

Lenta.ru + ещё 1 39 минут назад
Фото: Reuters
В Пентагоне рассказали об отставании в сфере кибербезопасности. С докладом управления по испытанию и оценке новых вооружений и военных технологий ознакомился Bloomberg.
Несмотря на успешное проведение внутренних учений, в управлении считают, что прогресс недостаточен для отражения возможной угрозы. По словам главы подразделения Роберта Бехлера, автоматизация и искусственный интеллект привносят колоссальные изменения в киберсферу. Он считает, что американские военные пока не готовы в полной мере противостоять новым вызовам.
Кроме того, по его мнению, Пентагону не хватает экспертов в киберсфере. Отмечается также недостаток финансирования обучения специалистов по кибербезопасности.
Как пишет агентство, в докладе, который Бехлер представит в сенате США 29 января, уязвимость кибервойск страны отмечается не в первый раз. В октябре в Счетной палате заявили, что несмотря на то, что о важности кибербезопасности говорится уже не первый год, военные обратили должное внимание на эту сферу только недавно.
9 января сообщалось о новом докладе Минобороны США, в котором указывалось, что логистическая система американской армии, предназначенная для переброски войск и вооружения на длинные дистанции, устарела, ей необходима срочная модернизация на случай военного конфликта с Россией или Китаем.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , Пентагон , Счетная палата , Сенат США , Bloomberg
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