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Корабли СФ провели стрельбы из комплекса «Оса» в Баренцевом море 

ТК «Звезда» + ещё 4 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Экипажи малых противолодочных кораблей «Брест» и «Юнга» также отработали отрыв от подводной лодки условного противника.
Стрельбы из зенитного ракетного комплекса «Оса-М» провели экипажи малых ракетных кораблей Северного флота «Брест» и «Юнга». Об этом сообщила пресс-служба флота.
В ходе учений моряки также отработали стрельбу из артиллерийской установки АК-176 и АК-630 по надводным, береговым и воздушным целям.
Во время похода, который занял несколько дней, корабли провели противолодочное маневрирование, учения по связи и борьбе за живучесть на ходу.
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