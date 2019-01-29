Корабли СФ провели стрельбы из комплекса «Оса» в Баренцевом море

Экипажи малых противолодочных кораблей «Брест» и «Юнга» также отработали отрыв от подводной лодки условного противника.

Стрельбы из зенитного ракетного комплекса «Оса-М» провели экипажи малых ракетных кораблей Северного флота «Брест» и «Юнга». Об этом сообщила пресс-служба флота.

В ходе учений моряки также отработали стрельбу из артиллерийской установки АК-176 и АК-630 по надводным, береговым и воздушным целям.

Во время похода, который занял несколько дней, корабли провели противолодочное маневрирование, учения по связи и борьбе за живучесть на ходу.