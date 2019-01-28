Фрегат «Адмирал Горшков» успешно провел стрельбы в Баренцевом море

Экипаж головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" успешно выполнил артиллерийские задачи в Баренцевом море, сообщил в понедельник начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.

"Боевой расчет 130-мм артиллерийской установки А-192 провел стрельбу по морской и береговой целям в полигонах боевой подготовки флота", — сказал офицер.

Помимо выполнения стрельб экипаж выполнил маневрирование в сложных гидрометеорологических условиях и провел проверку радиолокационного вооружения.

В ближайшее время фрегат отработает взаимодействие с палубной противолодочной авиацией Северного флота — вертолетами Ка-27.

"К своему причалу в постоянном пункте базирования — Североморске фрегат вернется после выполнения всего комплекса плановых мероприятий боевой подготовки в Баренцевом море", — уточнил Серга.

Фрегат "Адмирал Горшков" является головным кораблем проекта 22350. Корабли имеют водоизмещение 4,5 тысячи тонн и могут развивать скорость до 29 узлов. В состав их вооружения входят, в том числе вертикальные пусковые установки ракет "Оникс" и "Калибр", а также зенитный-ракетный комплекс "Полимент-Редут".