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«Туполев» испытает новый сверхзвуковой самолёт в 2027 году 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press
ПАО «Туполев» намерено осуществить первый полёт нового сверхзвукового бизнес-джета в 2027 году, заявил начальник подразделения авиатехнических проектов Михаил Микулочкин. Процесс создания воздушного судна, по словам инженера, будет состоять из двух этапов.
Первая стадия — разработка демонстрационной версии самолёта, которая совершит полёт в 2024 году. Вторая — разработка опытного образца, вылет которого запланирован на 2027 год.
Стоимость научно-исследовательских и экспериментальных работ, включая постройку демонстрационной версии, составит около 42 млрд рублей, а опытный образец обойдётся в 57 млрд При этом стоимость серийного производства самолётов — 6 млрд рублей за единицу, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что «Туполев» в ближайшие месяцы намерен приступить к изготовлению первых опытных образцов перспективного авиакомплекса дальней авиации. ПАК ДА призван заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3.
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Армия , Наука и техника , Туполев , РИА Новости
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