«Туполев» испытает новый сверхзвуковой самолёт в 2027 году

ПАО «Туполев» намерено осуществить первый полёт нового сверхзвукового бизнес-джета в 2027 году, заявил начальник подразделения авиатехнических проектов Михаил Микулочкин. Процесс создания воздушного судна, по словам инженера, будет состоять из двух этапов.

Первая стадия — разработка демонстрационной версии самолёта, которая совершит полёт в 2024 году. Вторая — разработка опытного образца, вылет которого запланирован на 2027 год.

Стоимость научно-исследовательских и экспериментальных работ, включая постройку демонстрационной версии, составит около 42 млрд рублей, а опытный образец обойдётся в 57 млрд При этом стоимость серийного производства самолётов — 6 млрд рублей за единицу, сообщает РИА Новости

Ранее News.ru писал, что «Туполев» в ближайшие месяцы намерен приступить к изготовлению первых опытных образцов перспективного авиакомплекса дальней авиации. ПАК ДА призван заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3.