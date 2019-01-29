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Названы сроки создания российского перспективного бомбардировщика 

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
На создание перспективного российского бомбардировщика ПАК ДА уйдет пять-семь лет. Об этом заявил генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов, передает телеканал «Звезда».
По его словам, срок появления «Изделия 80» (перспективного авиационного комплекса дальней авиации) будет сопоставим со сроками создания в СССР сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. При этом менеджер уточнил, что «советский Конкорд» был сделан всего за пять лет.
О начале разработки ПАК ДА стало известно в ноябре 2018 года. До этого сообщалось, что комплекс будет создан с применением стелс-технологий, которые позволят конструкции стать менее заметной.
ПАК ДА предназначен для выполнения задач самолетов дальней авиации (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3). Дозвуковой самолет планируется построить по аэродинамической схеме «летающее крыло».
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Армия , Оружие , Александр Конюхов , Туполев , ТК "Звезда"
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