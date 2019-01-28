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Названы сроки создания ПАК ДА 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: Минобороны России
Генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов назвал сроки разработкистратегического бомбардировщика перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
"На создание "изделия-80" (Заводское обозначение ПАК ДА. — Прим. ред.) заложено пять-семь лет", — цитирует "Звезда" заявление Конюхова.
Сроки разработки стратегического бомбардировщика гендиректор "Туполева" сопоставил с созданием сверхзвукового авиалайнера Ту-144, который спроектировали за пять лет.
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации
О начале разработки ПАК ДА Объединенная авиастроительная корпорация объявила в ноябре прошлого года.
Работы по модернизации и развитию этого комплекса находятся на особом контроле у Верховного главнокомандующего и министра обороны.
Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко рассказал, что новый комплекс построят с применением стелс-технологий. Ожидается, что основная и дублирующая электронные системы двигателя позволят бомбардировщику совершать полеты продолжительностью до 30 часов.
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Армия , Оружие , Александр Конюхов , Алексей Криворучко , Туполев , ОАК
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