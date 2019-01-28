Названы сроки создания ПАК ДА

"На создание "изделия-80" (Заводское обозначение ПАК ДА. — Прим. ред.) заложено пять-семь лет", — цитирует "Звезда" заявление Конюхова.

Сроки разработки стратегического бомбардировщика гендиректор "Туполева" сопоставил с созданием сверхзвукового авиалайнера Ту-144, который спроектировали за пять лет.

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации

О начале разработки ПАК ДА Объединенная авиастроительная корпорация объявила в ноябре прошлого года.

Работы по модернизации и развитию этого комплекса находятся на особом контроле у Верховного главнокомандующего и министра обороны.