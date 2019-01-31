В Крыму объяснили появление у границ полуострова самолетов-разведчиков США

Самолеты ВВС США активизировали разведывательную деятельность у крымского побережья, так как опасаются роста роли России на международной арене, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

Согласно данным мониторингового ресурса PlaneRadar, в среду несколько американских разведывательных самолетов были замечены у побережья Крыма . Они несколько раз облетели южные границы России. В общей сложности разведка длилась около восьми часов.

Бобков подчеркнул, что после распада СССР западные страны не вели столь активную разведывательную деятельность у российских границ, так как были удовлетворены сложившимся состоянием дел.