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В Крыму объяснили появление у границ полуострова самолетов-разведчиков США 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / RC135 - RAF Mildenhall
Самолеты ВВС США активизировали разведывательную деятельность у крымского побережья, так как опасаются роста роли России на международной арене, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Согласно данным мониторингового ресурса PlaneRadar, в среду несколько американских разведывательных самолетов были замечены у побережья Крыма. Они несколько раз облетели южные границы России. В общей сложности разведка длилась около восьми часов.
Бобков подчеркнул, что после распада СССР западные страны не вели столь активную разведывательную деятельность у российских границ, так как были удовлетворены сложившимся состоянием дел.
"Крым и Балтийский регион в последнее время являются зоной особого внимания со стороны западных разведслужб. Все прекрасно понимают, что сегодня Российская Федерация оказывает существенное влияние на ход международных событий, поэтому и разведслужбы активизировались. Разведка работает, пытается все выяснить, так как понимают, что Российская Федерация сегодня в военном смысле — глубоко эшелонированное государство", — сказал РИА Новости Бобков.
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Армия , РИА Новости , Республика Крым , США
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