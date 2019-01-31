Самолеты ВВС США активизировали разведывательную деятельность у крымского побережья, так как опасаются роста роли России на международной арене, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Согласно данным мониторингового ресурса PlaneRadar, в среду несколько американских разведывательных самолетов были замечены у побережья Крыма. Они несколько раз облетели южные границы России. В общей сложности разведка длилась около восьми часов.
Бобков подчеркнул, что после распада СССР западные страны не вели столь активную разведывательную деятельность у российских границ, так как были удовлетворены сложившимся состоянием дел.
"Крым и Балтийский регион в последнее время являются зоной особого внимания со стороны западных разведслужб. Все прекрасно понимают, что сегодня Российская Федерация оказывает существенное влияние на ход международных событий, поэтому и разведслужбы активизировались. Разведка работает, пытается все выяснить, так как понимают, что Российская Федерация сегодня в военном смысле — глубоко эшелонированное государство", — сказал РИА Новости Бобков.