ВМС Германии рассматривают Балтику как потенциальный театр военных действий

В ВМС Германии осуществили первые назначения офицерского состава, предназначенного для руководства многонациональными военно-морскими силами в акватории Балтийского моря, тем самым представив очередные свидетельства тому факту, что специалисты в сфере оперативно-стратегического планирования ФРГ всерьез рассматривают возможность военной конфронтации с Россией на некогда окончательно умиротворенном заднем дворе Германии.

Инспектор ВМС Германии (так в ФРГ называется должность главнокомандующего военно-морским флотом) вице-адмирал Андреас Краузе выбрал местом постоянной дислокации Штаба германских ВМС (Deutsche Marine) город Росток на северо-востоке Германии, где в настоящее время строится комплекс зданий и сооружений для размещения штаба ВМС.

Несколько офицеров ВМС Германии, возглавляемых капитаном 1-го ранга, вошли в состав одного из подразделений штаба, предназначенного для оперативно-стратегического планирования. В полном объеме этот орган заработает и предложит свои услуги военным структурам блока НАТО , как ожидается, примерно к 2025 году.

Эти мероприятия, хотя и носящие по большей части символический характер, тем не менее, являются чем-то вроде поворота кругом для германских ВМС, которые раньше, после падения Советского Союза, сосредоточивали свое внимание на операциях низкой интенсивности в более отдаленных от России водах.

Об этом пишет Defense News.

Польше. Отношения Запада и России резко ухудшились после референдума в Крыму весной 2014 года, по итогам которого полуостров перешел под юрисдикцию РФ. Также настороженность европейских стран вызывает якобы милитаризация Калининградской области , имеющей выход к Балтийскому морю и сухопутные границы с государствами-участниками НАТО — Литвой

«Северная Атлантика и более широкий фланг Северо-Западного театра военных действий в настоящее время считаются потенциальными областями проведения операций объединенных вооруженных сил НАТО», — сказал адмирал Краузе на церемонии в Ростоке.

По его словам, «оперативно-стратегическое значение Балтийского моря возросло до уровня, который никогда не отмечался ранее».

По версии Краузе, в годы «холодной войны» германские ВМС рассматривали западную часть Балтийского моря как сугубо оборонительный рубеж против кораблей флотов стран-участниц Варшавского договора, стремящихся прорваться в Северное море, чтобы атаковать суда снабжения на маршрутах их следования из США.

В наши дни, считает Краузе, «Балтийское море является важным каналом коммуникаций, связывающим такие государства Североатлантического альянса, как Польшу и страны Балтии, а также близких партнеров НАТО — Финляндию и Швецию — с остальной частью Европы».

Для Берлина Балтийское море представляет собой весьма важный район как для обороны собственно ФРГ, так и союзников по НАТО. Руководитель центра морской стратегии и безопасности Германии в университете города Киль Себастьян Брунс отмечает, что на Балтике сегодня фактически только Германия из числа стран, входящих в НАТО, может обеспечивать безопасность в этом районе европейского континента.

«Складывается впечатление, что для ВМС, например, США, Соединенного Королевства и Франции, большого интереса Балтика не представляет», — считает Бранс.

По большому счету, это признание германского эксперта в том, что в случае реального вооруженного конфликта на Балтийском море решать важнейшие оперативно-стратегические задачи НАТО придется именно Германии, поскольку у прибалтийских стран и Польши с боеспособностью (да и вообще с наличием) военно-морских флотов явные проблемы.

Несмотря на обвинения Москвы в агрессивности и экспансионистских планах на Балтике, именно с Россией Германия строит новый газопровод «Северный поток — 2». Себастьян Брунс коснулся и этого вопроса, добавив, что нужно учитывать еще и вопрос строительства.

От отдельных стран, по его мнению, исходят достаточно агрессивные заявления в отношении этого инфраструктурного объекта.

В этой связи у ВМС Германии есть планы построить четыре новых корвета, оптимизированные для боевых действий в условиях узкостей и мелководья, которые характерны для многих районов Балтийского моря. Помимо этого, в рамках программы развития ВМС Германии «Военно-морские силы — 2030 плюс» с 2023 года предполагается начать ввод в боевой состав перспективных многоцелевых кораблей проекта MKS180, которые заменят устаревшие фрегаты типа «Бранденбург». Кроме того, предполагается существенная модернизация минно-тральных сил флота.

«Я полагаю, что последние действия командования ВМС ФРГ не являются сугубо германской инициативой», — рассказал «Газете.Ru» экс-начальник Главного штаба Военно-морского флота РФ адмирал Виктор Кравченко.

По его мнению, за этим чувствуется сильный нажим со стороны Вашингтона. И в позиции германского флота наблюдается определенная двойственность. С одной стороны, надо противодействовать якобы российской агрессии, а с другой стороны — в случае вооруженного конфликта на Балтике ВМС ФРГ, вполне возможно, придется брать на себя функции по охране трубопровода «Северный поток — 2».

«В случае вооруженного конфликта на Балтике четырьмя корветами не отделаешься. Период гипотетической войны России с НАТО с применением только конвенциональных средств поражения будет недолгим. Стороны обязательно перейдут к применению ядерного оружия, сначала тактического, а затем и стратегических ядерных сил», — пояснил «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По мнению военачальника, обвинения государств-участников НАТО в адрес России в будто бы усилении агрессивности и наличии у Москвы экспансионистских замыслов не имеют под собой ни малейшей реальной основы.

«В настоящее время между Россией и НАТО нет никаких противоречий, которые смогли бы привести к развязыванию военных действий — ни военно-политических, ни территориальных, ни экономических», — убежден генерал Валерий Запаренко.

Как считает собеседник издания, со стороны Москвы не фиксируется никаких разведывательных признаков, которые свидетельствовали бы о подготовке военных действий.