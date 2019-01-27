Стали известны подробности будущих учений НАТО в Эстонии

Около 10 000 военнослужащих стран НАТО примут участие в учениях "Весенний шторм", которые начнутся в Эстонии 29 апреля нынешнего года.

Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны страны, отметив, что в 2019 году учения НАТО пройдут преимущественно в северо-восточной части Эстонии. При этом дата окончания самых масштабных учений начала года уточняется, как и число стран-участниц — членов военного альянса и его партнеров.

Известно, что от союзников Эстонии по НАТО в учениях будут точно задействованы воинские контингенты Великобритании Дании , расквартированные здесь в качестве международного батальона НАТО.

25 января на базе расквартированных в военном городке Тапа частей Первой пехотной бригады Сил обороны Эстонии и подразделений союзников по НАТО завершились тактические штабные учения "Яростный ветер" (Furious Breeze), в которых приняли участие также резервисты и члены добровольной военизированной организации Kaitseliit.

Эти учения рассматривались как этап подготовки эстонских и иностранных военных к учениям "Весенний шторм" на уровне органов управления военных частей, штабов и различных служб тыла. Командир Первой пехотной бригады, полковник Вахур Карус отметил, что увидел на учениях "много инициативы, позитивного отношения и готовности учиться" у военнослужащих. Теперь они готовы лучше, чем до учений "Яростный ветер", уверен он.

В предыдущих учениях "Весенний шторм", которые проходили в 2017 году, принимали участие почти 9 тысяч военнослужащих. Кроме эстонских военных, в учениях были задействованы около 2,3 тысячи зарубежных военнослужащих из 14 стран, включая не входящие в НАТО Украину, Грузию, Финляндию и Швецию.

Как сообщал Sputnik Эстония, в 2018 году самые масштабные военные учения в истории страны носили название "Ёж" и проходили в мае. Согласно легенде учений, президент несуществующего в реальности государства Murinius обвинил Эстонию и Латвию во вмешательстве во внутренние дела его страны и заявил о начале военных действий против них.

"Напавшее" на Эстонию государство Murinius входит в военно-политический союз Occasus. Туда же входят еще три государства — Plumbeus, Griseus и Cinereus, которые разделяют одну культуру и историю. Кроме того, их объединяет между собой "противостояние западной культуре" и "основным ценностям демократии", в чем бы они не состояли.

Защитить Эстонию от солдат Муриниуса должны были более 15 тысяч участников учений, в число которых вошли военнослужащие Сил обороны Эстонии, добровольцы военизированной государственной организации Kaitseliit ("Союз обороны"), резервисты, полицейские, спасатели, а также союзники по НАТО и партнеров альянса из 15 стран: Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии.