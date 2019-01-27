Пистолет Glock научили считать патроны

Компания из США Radetec представила новую версию австрийского пистолета Glock. Теперь он умеет считать патроны. Показали новую версию оружия на выставке SHOT Show 2019 в Лас-Вегасе.

Как сообщает портал TFB, пистолет оснащен затвором Smart Slide с OLED-дисплеем и толкателем патронов в магазине с датчиком положения. Это устройство разработали специально для Glock. С помощью этого устройства пистолет фиксирует, сколько патронов в осталось в магазине.

Затвор имеет контроллер, датчик патрона, модуль Bluetooth и OLED-экран. Он соединятся по беспроводному каналу с толкателем, который определяет свое положение в магазине. А контроллер точно посчитает число патронов. А еще Smart Slide может передавать данные специальному приложению для смартфона. И владелец пистолета получит информацию об общем расходе патронов по дням.

Однако, как пишет N+1, практическая ценность счетчика не очень высока. Многие виды оружия и так имеют затворную задержку, которая указывает на пустой магазин. Кроме того, бойцы сосредотачиваются на самой стрельбе, а не на подсчете использованных патронов. Сегодня существует два типа счетчиков: механические и электронные. Механические — через толкающую пружину в магазине воздействуют на индикатор боевого запаса, а электронные — считают остаток патронов по звукам выстрелов или по отдаче.