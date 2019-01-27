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Путин подписал указ о переименовании военных кафедр 

РИА Новости + ещё 3 53 минуты назад
Фото: Р-Спорт
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об изменении названия военных факультетов на военные учебные центры, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"Слова "военные факультеты (кафедры) при образовательных организациях высшего образования" заменить словами "военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования", — говорится в указе.
Путин в августе прошлого года подписал закон о замене военных кафедр в вузах на военные учебные центры. Закон заменяет несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах (центры, кафедры, факультеты) на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры.
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