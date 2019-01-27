Военные самолеты США и Канады подняты по тревоге из‐за полета Ту‐160

США и Канада подняли в воздух два истребителя F-22 два истребителя CF-18, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS в связи с полетом российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в Арктике. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

Отмечается, что американские самолеты поднялись в воздух с базы ВВС на Аляске.

«E-3 AWACS, два истребителя F-22 и два CF-18 опознали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 Blackjack (по классификации НАТО), которые вошли в опознавательную зону ПВО Канады», –— цитирует агентство сообщение НОРАД.

Отмечается, что в учреждении подтвердили то, что российские Ту-160 находились в международном воздушном пространстве и границ других стран не нарушили.

Ранее сообщалось, что два ракетоносца Ту-160 ВКС России совершили 15-часовой полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, моря Лаптевых, а также Баренцева и Карского морей.