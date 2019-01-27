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Российские военные получат «Глаз» для оперативной разведки 

News.ru + ещё 1 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Российские военные получат индивидуальный комплекс разведки «Глаз», запускаемый из ручной ракетницы. Новинка уже была протестирована в Сирии.
По словам источника ТАСС, комплекс представляет собой мини-аппарат на парашюте с камерой высокого разрешения.
Он пояснил, что солдат, находящийся на поле боя, должен выпустить «Глаз» из ручной ракетницы. Поднявшись ан высоту 300 метров аппарат с камерой высокого разрешения передаст изображение на планшет бойца, пока будет спускаться на парашюте.
Комплекс «Глаз» можно использовать также для получения оперативной информации в местах чрезвычайных ситуаций или в местах, опасных для жизни человека. Так, например, комплекс предполагается использовать в городских боях, когда противник находится вне зоны прямой видимости.
В настоящее время «Глаз» проходит заводские испытания.
Ранее News.ru писал о том, что «засвеченный» в Сети новейший российский беспилотник «Охотник» вызвал бурную реакцию в зарубежных СМИ. Многие эксперты отметили, что Россия приступила к созданию стелс-машин, которые отправят в прошлое эпоху самолётов пятого поколения.
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Комментарии2
Армия , Оружие , Сирия
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