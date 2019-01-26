Появилось видео полета двух Ту-160 над Арктикой

Опубликовано видео планового полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и трех северных морей.

Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал, что полет прошел в штатном режиме.

«Летный состав отработал задание в полном объеме. По докладу командира экипажа авиационная техника отработала без замечаний, то есть еще раз подтвердила свою работоспособность в любом районе, в любых климатических условиях», — сказал он.