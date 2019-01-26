Корабли погранслужбы Украины проверили Азовское и Черное моря

Корабельно-катерный состав Госпогранслужбы Украины осуществил плановые выходы в районы ответственности в Азовском и Черном морях, сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В течение недели силами Морской охраны Государственной пограничной службы Украины осуществлены плановые выходы корабельно-катерного состава в районы ответственности Азовского и Черного морей", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сообщается, что во время несения службы пограничники проверили порядок плавания, а также соблюдения режима государственной границы и прилегающей зоны иностранными и украинскими судами, провели мониторинг обстановки в северо-западной части исключительной (морской) экономической зоны Украины, в районах промышленной деятельности.

По данным ведомства, было обследовано более 3,5 тысячи квадратных миль определенных морских районов, обнаружено и распознано около 40 судов различной классификации, обеспечено сопровождение грузовых судов, направлявшихся в украинские порты, в частности, в Мариупольский морской торговый порт.

Во время несения службы корабельно-катерный состав Морской охраны осуществлял контроль в территориальном море за сохранностью природных ресурсов, соблюдением правил промышленной и иной деятельности, сообщает ведомство.