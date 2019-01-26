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Ту-160 выполнили полет над водами Арктики 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, моря Лаптевых, а также Баренцева и Карского морей, проведя в небе более 15 часов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева, Лаптевых и Карского морей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжительность полета составила более 15 часов. В ходе полета экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе.
Отмечается, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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