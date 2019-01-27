Командир экипажа Ту-160 рассказал о полете над Арктикой 

Летчики дальней авиации совершили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, а также Баренцева, Карским и Лаптевых морями.
Два стратегических ракетоносца Ту-160 завершили полет над нейтральными водами Арктики. Командир экипажа Ту-160, подполковник Александр Желудков рассказал «Звезде» о своих впечатлениях.
«Полет был для нас более обычным и привычным для нас. 16 часов — это не максимум, который мы летали», — сказал Желудков.
Напомним, летчики дальней авиации совершили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, а также Баренцева, Карским и Лаптевых морями.
По словам командующего дальней авиацией ВКС РФ генерала-лейтенанта Сергея Кобылаша, задание было отработано в полном объеме. Экипаж подтвердил, что к авиационной технике нет ни единого замечания, а это означает ее работоспособность в любых климатических условиях и в любом районе.
Министерство обороны РФ заявило, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в соответствии с Международными правилами пользования воздушного пространства.