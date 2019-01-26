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Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море 

ТК «Звезда» + ещё 1 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В течение нескольких дней в морских полигонах боевой подготовки. Северного флота фрегат «Адмирал Горшков» выполнит ряд боевых упражнений с применением оружия.
Экипаж головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вышел из главной базы Северного флота — Североморска в Баренцево море для отработки комплекса учебно-боевых задач. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе флота.
В течение нескольких дней в морских полигонах боевой подготовки. Северного флота фрегат «Адмирал Горшков» выполнит ряд боевых упражнений с применением оружия. Проведет стрельбы по морским и воздушным целям. Отработает взаимодействие с авиацией и с надводными кораблями Северного флота.
Особое внимание будет уделено тренировкам боевых расчетов комплексов противовоздушной обороны, а также отработке посадок на палубу вертолетов Ка-27.
После выполнения поставленных задач в море корабль вернётся в пункт постоянного базирования — Североморск.
Ранее экипаж фрегата «Адмирал Горшков» успешно завершил выполнение базовой подготовку и сдал на оценку «хорошо» первую задачу курса боевой подготовки надводных кораблей — «Подготовка корабля к бою и походу».
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Комментарии
Армия , Оружие , Североморск
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