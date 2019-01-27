Война шестого поколения: США напугала новая ядерная бомба России

США признали свою уязвимость перед нетипичным ядерным оружием России, Китая, Северной Кореи и Ирана, которое предназначено для "революционно нового способа ведения войны".

Как сообщает The Washington Free Beacon, в недавно обнародованном исследовании Конгресса США говорится о работе этих стран над созданием мощных ядерных бомб, которые с помощью сильнейших электромагнитных импульсов должны вывести из строя всю электронику на огромных расстояниях.

"Атака с использованием ядерного электромагнитного оружия является частью военных доктрин, планов и учений России, Китая, Северной Кореи и Ирана для революционно нового способа ведения войны. Этот новый способ называют войной шестого поколения, бесконтактной войной, электронной войной, тотальной информационной войной и кибервойной", — отмечается в докладе.

Также ядерно-электронная война называется "войной затмнения" из-за гибельного воздействия на любую электронику.

Новый вид ядерного оружия будет использоваться на больших высотах, поэтом взрыв не представляет непосредственной опасности для людей. Однако его электромагнитное излучение уничтожит электронику, вызовет длительные отключение электроэнергии и приведет к краху военной и гражданской инфраструктуры, что должно принудить противника к капитуляции. Удары могут быть скорректированы по площади применения и интенсивности электромагнитного излучения за счет детонации на разных высотах: чем ближе к земле сработает заряд, тем мощнее окажется импульс, а чем дальше — тем шире будет зона его воздействия. При этом вполне реально нанести удар таким оружие по цели размером с Северную Америку.

"Ядерное оружие, взорванное на высоте 30 километров или выше, сгенерирует потенциально катастрофическое электромагнитное излучение", — говорится в докладе.

Отмечается, что такие заряды не требует точности попадания и применить их проще, чем обычные ядерные боеголовки, взрываемые в атмосфере над целями. Причем, новое оружие может быть доставлено к месту использования самыми разными способами, включая спутники, самолеты, различные виды ракет и даже метеорологические зонды.

Как считают авторы доклада, супербомбами, способными генерировать электромагнитный импульс, достаточный, чтобы сжечь электронику стратегических коммуникаций и интеллектуальных систем, уже обладают Россия, Китай и, возможно, Северная Корея. А вот у самих США подобного оружия нет.

The Washington Free пишет, что в случае крупного конфликта США с Россией или Китаем первым может быть применено именно новое ядерное электромагнитной супероружие, взорванное в космосе для уничтожения систем командования и управления ядерным оружием США. Такая боеголовка представляет серьезную угрозу для всего американского ядерноого арсенала, говорится в докладе. Но не только для него.

"Соединенные Штаты уязвимы для нового особенного типа войны, потому что мы привыкли полагаться на автоматизированные информационные системы и технологии. Наше общество является наиболее технологичным и, следовательно, наиболее уязвимым", — считает один из авторов доклада бывший сотрудник ЦРУ Питер Прай.

Как отмечается в публикации, некоторые части отчета конгресса были отредактированы, чтобы не показывать потенциальным противникам истинные масштабы уязвимости США перед новым оружием.