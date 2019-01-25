Эксперт: обещая вывести войска из Сирии, США многое оставляют «за скобками»

Он напомнил, что в настоящее время осуществляется "упорядоченный вывод" американских сил с северо-востока Сирии в рамках указаний правительства США

"В ходе этого процесса численность войск будет колебаться. Из соображений оперативной безопасности мы не будем обсуждать конкретные перемещения войск или сроки", — сказал Робертсон, комментируя сообщения об увеличении численности военнослужащих.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на два военных источника сообщил, что США дополнительно направили в Сирию военнослужащих, которые, как ожидается, помогут в обеспечении безопасности при выводе американских войск из страны. Сколько военнослужащих прибудет в САР, не уточняется.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Владимир Фитин отметил, что все эти заявления, касающиеся вывода войск из Сирии, говорят о непоследовательной политике американского руководства.

"Это очередное подтверждение крайней непоследовательности политики администрации США во главе с президентом. Поскольку сначала он заявляет (о выводе американских войск из Сирии) в Twitter, затем это пытаются смикшировать его ближайшие помощники и госсекретарь, потом он сам делает шаги назад… Все это в рамках той политики, которая проводится сейчас в Вашингтоне — крайне хаотичной. Мы с самого начала с большим скепсисом отнеслись к заявлениям о "немедленном выводе" — сначала назывались конкретные даты, через несколько дней они куда-то пропали… Ни слова не было сказано о том, что будет с американской базой в Ат-Танфе. Вообще оставалось за скобками, что будет со всеми наблюдательными пунктами, двумя десятками мини-баз на северо-востоке, которые создали американцы", — сказал Владимир Фитин.

По его мнению, у самих США нет ясности в этом вопросе.