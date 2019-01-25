Министерство обороны США не имеет "произвольных сроков" вывода своих сил из Сирии и будет учитывать ситуацию на местах, а также мнение союзников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Шон Робертсон.
Он напомнил, что в настоящее время осуществляется "упорядоченный вывод" американских сил с северо-востока Сирии в рамках указаний правительства США.
"В ходе этого процесса численность войск будет колебаться. Из соображений оперативной безопасности мы не будем обсуждать конкретные перемещения войск или сроки", — сказал Робертсон, комментируя сообщения об увеличении численности военнослужащих.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на два военных источника сообщил, что США дополнительно направили в Сирию военнослужащих, которые, как ожидается, помогут в обеспечении безопасности при выводе американских войск из страны. Сколько военнослужащих прибудет в САР, не уточняется.
В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Владимир Фитин отметил, что все эти заявления, касающиеся вывода войск из Сирии, говорят о непоследовательной политике американского руководства.
"Это очередное подтверждение крайней непоследовательности политики администрации США во главе с президентом. Поскольку сначала он заявляет (о выводе американских войск из Сирии) в Twitter, затем это пытаются смикшировать его ближайшие помощники и госсекретарь, потом он сам делает шаги назад… Все это в рамках той политики, которая проводится сейчас в Вашингтоне — крайне хаотичной. Мы с самого начала с большим скепсисом отнеслись к заявлениям о "немедленном выводе" — сначала назывались конкретные даты, через несколько дней они куда-то пропали… Ни слова не было сказано о том, что будет с американской базой в Ат-Танфе. Вообще оставалось за скобками, что будет со всеми наблюдательными пунктами, двумя десятками мини-баз на северо-востоке, которые создали американцы", — сказал Владимир Фитин.
По его мнению, у самих США нет ясности в этом вопросе.
"Крайне сложные отношения сохраняются с Турцией, которая хотела бы полностью контролировать турецко-сирийскую границу и создать там санитарный кордон. Тут и фактор курдов, "Отрядов народной самообороны". То есть вопрос пока абсолютно не разрешен. Поэтому американцы, сначала заявившие, мол, мы все выводим из Сирии, а потом сделавшие заявление, что нужно сохранить поддержку курдских формирований, с которыми они плотно сотрудничали в последние два года, оставляют много вопросов, окончательных ответов на которые пока нет", — сказалВладимир Фитин.