Тактическое преимущество: спецназовец объяснил, зачем нужен багги «Чаборз»

Новый выпуск программы «Военная приемка» посвящен багги «Чаборз» и тактике его применения в различных условиях.

Багги «Чаборз» предназначен для дляя эксплуатации в условиях горной или степной местности, а также в пустынях, позволяет спецназу выполнять более широкий круг задач, рассказал съемочной группе «Звезды» военнослужащий подразделения специального назначения.

«Багги это средство доставки в гоно-лесистой местности, арктике, пустыне. Он позволяет не нести все на себе. Увеличивается наша мобильность, боезапас. Нам не нужно нести все снаряжение на себе, и следовательно, мы меньше устаем и можем выполнять гораздо более широкий круг задач», — рассказал «Звезда» военнослужащий спецподразделения.

Производство багги «Чаборз» ведется в городе Аргун началось в 2016 году. Первым был выпущен трехместный «Чаборз-М3», но позже было начато производство более вместительной версии машины «Чаборз-М6». Вторую машины в случае необходимости можно превратить в санитарный автомобиль.

Также на автомобили могут быть установлены крупнокалиберные пулеметы и бортовой компьютер, куда будет выводиться вся информация со спутников и беспилотников.

Арктическую версию багги отличают установленные на передней оси лыжи с расширителями, которые позволяют двигаться в рыхлом снегу. Задняя часть снабжена гусеничными траками.

Смотрите программу «Военная приемка» в это воскресенье, в 09:55.