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ЦАГИ сконструировал аэродинамическую модель самолета «Слон» 

360tv.ru + ещё 1 15 минут назад
Фото: 360tv.ru
Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского») продолжают разрабатывать новый тяжелый транспортный самолет «Слон». В настоящее время сконструирована аэродинамическая модель перспективного воздушного судна. Об этом сообщила пресс-служба ФГУП «ЦАГИ».
Спроектированная модель самолета состоит из фюзеляжа, крыла, мотогондол, вертикального и горизонтального оперения, обтекателя шасси. Ее отличительная особенность заключается в центральной секции фюзеляжа, выполняющей функцию силового сердечника. На этот главный узел крепятся остальные элементы конструкции. Такое решение сократит количество изготавливаемых деталей и упростит технологию сборки.
Модель предназначена для проведения испытаний в трансзвуковой и дозвуковых аэродинамических трубах ЦАГИ и является универсальной. Ее можно модифицировать, изменяя длину и диаметр фюзеляжа, форму крыла, его расположение вдоль оси и др. Планируется, что первые экспериментальные исследования пройдут в августе–сентябре этого года.
Напомним, что ранее была разработана техническая концепция «Слона» и определены его основные геометрические и массовые параметры. Летательный аппарат составит конкуренцию таким воздушным судам, как Ан-124 «Руслан», Boeing 747-8 °F и др. Самолет будет перевозить 150 т грузов на расстояния до 7000 км с крейсерской скоростью 850 км/ч. При максимальной коммерческой нагрузке (180 т) практическая дальность полета составит 4900 км.
Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского») основан 1 декабря 1918 года. Сегодня ЦАГИ — крупнейший государственный научный центр авиационной и ракетно-космической отрасли Российской Федерации, где успешно решаются сложнейшие задачи фундаментального и прикладного характера в областях аэро— и гидродинамики, аэроакустики, динамики полета и прочности конструкций летательных аппаратов, а также промышленной аэродинамики. Институт обладает уникальной экспериментальной базой, отвечающей самым высоким международным требованиям. ЦАГИ осуществляет государственную экспертизу всех летательных аппаратов, разрабатываемых в российских КБ, и дает окончательное заключение о возможности и безопасности первого полета. ЦАГИ принимает участие в формировании государственных программ развития авиационной техники, а также в создании норм летной годности и регламентирующих государственных документов.
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Армия , ЦАГИ , Boeing
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