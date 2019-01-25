Страны НАТО обратились к своим военным с просьбой изучить последствия появления у России крылатой ракеты наземного базирования 9М729, сообщил в интервью телеканалу CNBC генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы призываем Россию вернуться к проверяемому и прозрачному соблюдению этого договора [ДРСМД], потому что это действительно важно для всех нас", — сказал он.
"Мы попросили наши военные власти, наших военачальников изучить возможные последствия. Мы рассмотрим много разных вариантов, но сейчас я не буду спекулировать, потому что это действительно серьезно, и мы должны подойти к этому размеренно и ответственно", — добавил Столтенберг.
Крылатая ракета наземного базирования 9М729 является модернизированным вариантом крылатой ракеты 9М728, которая входит в состав комплекса "Искандер-М". Модернизация была направлена на повышение мощности боевой части и точностных характеристик. Впервые 9М729 была представлена в ходе брифинга Минобороны РФ для иностранных военных атташе, состоявшегося 23 января в парке "Патриот" (Кубинка, Московская область).