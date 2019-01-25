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"Думал, они друзья": мать о поджегших ее сына подростках
"Думал, они друзья": мать о поджегших ее сына подростках

Масштабные учения Черноморского флота стартовали в Крыму 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
10 кораблей и подлодок снялись с якоря и вышли в море. Первый этап учений — безопасный выход из базы. Проводку кораблей обеспечивают минные тральщики.
В ходе маневров будут отработаны маневры в составе групп, в том числе отражение воздушных атак условного противника.
Расчетам корабельной ПВО предстоит непростой экзамен — в роли неприятеля на учениях выступают экипажи истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М.
Ранее сообщалось, что противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ Черноморского флота отработали поиск подводной лодки.
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Армия , Войска , Республика Крым
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