Масштабные учения Черноморского флота стартовали в Крыму

10 кораблей и подлодок снялись с якоря и вышли в море. Первый этап учений — безопасный выход из базы. Проводку кораблей обеспечивают минные тральщики.

В ходе маневров будут отработаны маневры в составе групп, в том числе отражение воздушных атак условного противника.

Расчетам корабельной ПВО предстоит непростой экзамен — в роли неприятеля на учениях выступают экипажи истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М.

Ранее сообщалось, что противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ Черноморского флота отработали поиск подводной лодки.