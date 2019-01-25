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Военный эксперт назвал «Авангард» неуязвимым 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
«Авангард» обнуляет на ближайшие 50 лет усилия США по созданию своей системы ПРО  Ракетный комплекс «Авангард» не может быть перехвачен силами потенциального противника, заявил военный эксперт Игорь Коротченко в программе «Между тем» на «Звезде».
«Авангард» — это та стратегическая ракетная система, которая обнуляет на ближайшие 50 лет все усилия США по созданию своей противоракетной обороны», — сказал Коротченко.
Он добавил, что главной особенностью ракетного комплекса является полет боевого блока. Он идет не по классической баллистической траектории, где каждый момент движения может быть рассчитан и куда может быть направлена противоракета.
«Полет гиперзвукового планирующего боевого блока осуществляется в плотных слоях атмосферы с постоянной сменой траектории направления движения. Таким образом потенциальная система ПРО противника в принципе не может перехватить, потому что не может вычислить, где конкретно боевой блок «Авангарда» будет находиться в конкретный момент времени. Поэтому это абсолютное оружие. Оно неуязвимо, оно не может быть перехвачено», — заявил военный эксперт.
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Комментарии
Армия , Оружие , Игорь Коротченко , США
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