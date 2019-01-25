Военный эксперт назвал «Авангард» неуязвимым

«Авангард» обнуляет на ближайшие 50 лет усилия США по созданию своей системы ПРО Ракетный комплекс «Авангард» не может быть перехвачен силами потенциального противника, заявил военный эксперт Игорь Коротченко в программе «Между тем» на «Звезде».

«Авангард» — это та стратегическая ракетная система, которая обнуляет на ближайшие 50 лет все усилия США по созданию своей противоракетной обороны», — сказал Коротченко.

Он добавил, что главной особенностью ракетного комплекса является полет боевого блока. Он идет не по классической баллистической траектории, где каждый момент движения может быть рассчитан и куда может быть направлена противоракета.