Парад военной техники, воинских частей Западного военного округа и курсантов военных училищ Петербурга прошел на Дворцовой площади в Петербурге в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. По площади прошли 2,5 тысячи военнослужащих и курсантов, колонну техники возглавил легендарный танк Т-34, а в небе над центром города пролетели неожиданные гости — пилотажная группа "Стрижи".
Т-34, ушанки и неожиданные гости
Несмотря на мороз в минус 12, периметр Дворцовой площади оказался заполненным желающими увидеть военный парад задолго до его начала. Многие пришли с маленькими детьми, в толпе вместе с петербуржцами мужественно мерзли иностранцы и гости города.
После гимна РФ над городом грянули праздничные залпы. Открыли парад военнослужащие с фронтовыми флагами. Учащиеся Военно-медицинской академии прошли в форме народного ополчения: шапках-ушанках, меховых полушубках и валенках, а также в военной форме красноармейцев образца 1943 года.
Курсанты Военного учебно-научного центра ВМФ оделись в военную форму моряков тех лет: в шапки-ушанки, бушлаты и ботинки. Раритетной формой участники парада не ограничились. В руках бойцов зрители увидели трехлинейки, ППШ, противотанковые винтовки.
После прохода пеших колонн на площадь под приветственные крики гостей праздника выехала военная техника. Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34, за ним проследовали новейшие боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр", "УАЗ", "Тайфун", артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня "Торнадо".
Как только техника скрылась с площади, в небе раздался гул. Зрители ахнули от неожиданности: над Дворцовой рассыпали праздничные огни нежданные гости — летчики с подмосковной авиабазы Кубинка. Профессионалы пилотажной группы "Стрижи" стали специальными гостями Петербурга. Об их участии в анонсах парада сказано не было, тем интереснее получился сюрприз.
Ветераны и жители блокадного Ленинграда наблюдали за происходящим со специальной трибуны для почетных гостей. Для сопровождения ветеранов на всех мероприятиях были задействованы 670 волонтеров.
Пламя памяти
В память о блокадных днях с утра зажгли факелы на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова. В полдень в Петербурге прозвучал традиционный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, посвященный Ленинградской Победе.
Погревшись в кафе за чашкой чая, зрители после парада отправились на Манежную площадь, где расположилась "Улица Жизни": масштабный интерактивный проект, воссоздающий атмосферу блокадного Ленинграда. Здесь с 25 января установлены противотанковые заграждения, военная техника, заклеены крест-накрест окна первых этажей домов, расставлены мешки с песком и ящики для тушения "зажигалок", военный и гражданский транспорт. На столбах установлены работающие репродукторы. Информационные арт-объекты рассказывают о жизни и борьбе ленинградцев, о ходе военных операций, которые привели к окончательной победе. На видеоэкранах транслируются кадры военной хроники и специально подготовленные видеоматериалы.
Фасад Главного штаба вечером станет большим панорамным экраном, на котором представят мультимедийный проект "Салют над Ленинградом". Зрители увидят подразделения в форме времен Великой Отечественной войны, знамена, артиллерийские орудия и самоходные установки, зенитные пушки и прожекторы, легендарные полуторки. Для программы специально создано музыкальное сопровождение, состоящее из архивных записей Дома Радио, включающих хроники военных лет, записи голоса Юрия Левитана, стихи Ольги Берггольц, исполнение Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, песни и звуки города в момент салюта 27 января 1944 года.
Завершится мультимедийный проект международной акцией памяти "Свеча в окне". Традиционно в этот день жители Петербурга выключают свет и зажигают в окнах свечи.
В честь знаменательной даты у стен Петропавловской крепости будет дан праздничный артиллерийский салют.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.