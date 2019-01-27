«Стрижи» устроили сюрприз на параде в честь снятия блокады Ленинграда

Парад военной техники, воинских частей Западного военного округа и курсантов военных училищ Петербурга прошел на Дворцовой площади в Петербурге в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. По площади прошли 2,5 тысячи военнослужащих и курсантов, колонну техники возглавил легендарный танк Т-34, а в небе над центром города пролетели неожиданные гости — пилотажная группа "Стрижи".

Т-34, ушанки и неожиданные гости

Несмотря на мороз в минус 12, периметр Дворцовой площади оказался заполненным желающими увидеть военный парад задолго до его начала. Многие пришли с маленькими детьми, в толпе вместе с петербуржцами мужественно мерзли иностранцы и гости города.

После гимна РФ над городом грянули праздничные залпы. Открыли парад военнослужащие с фронтовыми флагами. Учащиеся Военно-медицинской академии прошли в форме народного ополчения: шапках-ушанках, меховых полушубках и валенках, а также в военной форме красноармейцев образца 1943 года.

Курсанты Военного учебно-научного центра ВМФ оделись в военную форму моряков тех лет: в шапки-ушанки, бушлаты и ботинки. Раритетной формой участники парада не ограничились. В руках бойцов зрители увидели трехлинейки, ППШ, противотанковые винтовки.

После прохода пеших колонн на площадь под приветственные крики гостей праздника выехала военная техника. Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34, за ним проследовали новейшие боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр", "УАЗ", "Тайфун", артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня "Торнадо".

Как только техника скрылась с площади, в небе раздался гул. Зрители ахнули от неожиданности: над Дворцовой рассыпали праздничные огни нежданные гости — летчики с подмосковной авиабазы Кубинка. Профессионалы пилотажной группы "Стрижи" стали специальными гостями Петербурга. Об их участии в анонсах парада сказано не было, тем интереснее получился сюрприз.

Ветераны и жители блокадного Ленинграда наблюдали за происходящим со специальной трибуны для почетных гостей. Для сопровождения ветеранов на всех мероприятиях были задействованы 670 волонтеров.

Пламя памяти

В память о блокадных днях с утра зажгли факелы на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова. В полдень в Петербурге прозвучал традиционный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, посвященный Ленинградской Победе.

Погревшись в кафе за чашкой чая, зрители после парада отправились на Манежную площадь, где расположилась "Улица Жизни": масштабный интерактивный проект, воссоздающий атмосферу блокадного Ленинграда. Здесь с 25 января установлены противотанковые заграждения, военная техника, заклеены крест-накрест окна первых этажей домов, расставлены мешки с песком и ящики для тушения "зажигалок", военный и гражданский транспорт. На столбах установлены работающие репродукторы. Информационные арт-объекты рассказывают о жизни и борьбе ленинградцев, о ходе военных операций, которые привели к окончательной победе. На видеоэкранах транслируются кадры военной хроники и специально подготовленные видеоматериалы.

Фасад Главного штаба вечером станет большим панорамным экраном, на котором представят мультимедийный проект "Салют над Ленинградом". Зрители увидят подразделения в форме времен Великой Отечественной войны, знамена, артиллерийские орудия и самоходные установки, зенитные пушки и прожекторы, легендарные полуторки. Для программы специально создано музыкальное сопровождение, состоящее из архивных записей Дома Радио, включающих хроники военных лет, записи голоса Юрия Левитана, стихи Ольги Берггольц , исполнение Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича , песни и звуки города в момент салюта 27 января 1944 года.

Завершится мультимедийный проект международной акцией памяти "Свеча в окне". Традиционно в этот день жители Петербурга выключают свет и зажигают в окнах свечи.

В честь знаменательной даты у стен Петропавловской крепости будет дан праздничный артиллерийский салют.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.